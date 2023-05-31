Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı, 2023 Kurban Bayramı öncesinde emekli ve EYT'li vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu sene EYT yasası sayesinde emekli olmaya hak kazanan vatandaşlarda, bayram öncesinde emekli ikramiyesi alacak. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

2023 'na kısa bir zaman kala, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanmaya başladı. öncesinde ihtiyaçlarını karşılamak için emekli ikramiyelerinin yatmasını bekleyen vatandaşlar bir yandan da bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar oldu? - 1

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı.

Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.

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