Emekli maaş promosyon oranı ne kadar oldu?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı SGK ile Ziraat Bankası arasında gerçekleştirilecek olan zam pazarlığına çevrildi.

İlk olarak 2017 yılında promosyon almaya hak kazanan emekliler geçen üç yıllık sürenin ardından yeniden promosyon ücreti almaya hak kazandı.

İşte yeni taban rakamlar;

1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL,

1.500-2.500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,

2.500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararı alındı.

Yüzde 66 oranında artış var.

13 milyon emekliye 9 milyar TL promosyon ödenmesi öngörülüyor.

SGK Başkan Vekili Yılmaz, "Emekli aylığı 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira üstünde olanlara 750 lira promosyon ödenecek. Emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı. Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörüyoruz" dedi.

