Emekli ve memur temmuz zammı ne zaman belli olacak?

Yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artan emekli ve memur maaşlarında yılın ilk zammını ocak ayında yapıldı. Haziran ayının son günlerine yaklaşılırken, emekli ve memur maaşı temmuz zammı hesaplamaları da hız kazandı.

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Mayıs ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. TÜİK açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Mayıs'ta yıllık yüzde 16,59 oldu. Emekli ve memur maaşı zammı için haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor.



Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte şu ana kadar 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Geriye Haziran enflasyonu kaldı. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak ve zamlar kesinleşecek.