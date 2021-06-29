Emeklilerden zam talebi

13 milyon civarında emekli ve hak sahibinin ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduğuna dikkati çeken Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "TÜED olarak çalışmalarımız neticesinde bayram ikramiyesi, banka promosyonu, düşük emekli aylıklarının yükseltilmesinin de aralarında olduğu birçok talebimiz karşılık buldu. Bu uygulamalarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

"ARTIŞTAN PAY VERİLMELİ"



Karşılanan taleplerine rağmen milyonlarca emeklinin hala çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğunu belirten Kazım Ergün, emeklilerin temel taleplerinin gelirlerinin artması yönünde olduğunu söyledi.



Ergün "Emeklilere insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi, sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, aylıklara yapılan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli" diye konuştu.