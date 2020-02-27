Emeklilere promosyon heyecanı

Emekli maaşlarının yattığı bankalar, 1 Mart 2017'de emeklilere promosyon ödemeye başlamıştı.

Maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, bu sözleşmenin süresi ay sonunda doluyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017’de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020’de ikinci promosyona hak kazanacak. İkinci promosyonun ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında görüşülüyor.



KAMPANYALARI ARAŞTIRIN



Taban promosyon oranlarının birkaç gün içerisinde açıklanacağını belirten Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı, “Bu sürede açıklanmak zorunda çünkü önceki sözleşme 29 Şubat’ta bitecek. Yani 1 Mart itibarıyla emekli vatandaşlar, yeni promosyon ücretleri için bankalarla sözleşme yapabilecek. Ama emekliler çok acele etmesinler. Özel bankaların yapacağı kampanyaları iyi araştırsınlar” diye konuştu.

HANGİ BANKA NE VERİYOR?



YÜZDE 100 ZAM TALEBİ



SGK’nın devlet bankalarıyla belirleyeceği promosyon ücretinin taban ücret olacağını dile getiren Gazi Aykırı, “Özel bankalar da bu taban ücret üzerinden kendi rakamlarını açıklayacak.

Biz 7 emekli derneği olarak ‘Türkiye Emekliler Platformu’ çatısı altında promosyon pazarlığı için birleştik. Bizim beklentimiz daha önceki en yüksek promosyon ücreti olan 450 TL’ye yüzde 100 zam yapılarak bunun, 900 TL’ye çıkarılması” dedi.



İSTEDİĞİNE İSTEDİĞİN ZAMAN TAŞI



Promosyon almak için emeklinin bankaya gidip promosyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor. Emekliler promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı istediği zaman değiştirebilir. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmaları ve maaş aldığı bankaya bu isteği bildirmeleri gerekiyor.

Bu durumda aradan geçen süreye göre hak edilen promosyon tutarı hesaplanıyor, kalan kısım maaştan düşülüyor. Yeni banka vaat ettiği promosyonu peşin ödeyeceğinden emekli artıya geçmiş oluyor.

SORU & CEVAP: NASIL EMEKLİ OLUNUR?

