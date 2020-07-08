Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? (Kurban bayramı emekli ikramiyesi)

12 milyon emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri henüz başlamadı. 1000 TL bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı'ndan en geç bir hafta önce ödenmesi bekleniyor. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

ntv.com.tr 08.07.2020 - 12:33

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? (Kurban bayramı emekli ikramiyesi)

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Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekliler, bayram öncesi verilen emeki ikramiyelerini beklemeye başladı.

Bayram ikramiyeleri, Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde 1000 TL olarak emeklilere yatırılıyor.

Corona virüs önlemleri kapsamında ödemeleri erkene çekilen Ramazan Bayramı 1000 TL'lik ikramiye 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü ve netleştiğinde emekli bayram ikramiyelerinin tarihlerini açıklayacaklarını belirtmişti.

2020 KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz 2020. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

30 Temmuz - Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi son iki senedir uygulanıyor.

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