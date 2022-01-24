Emeklilerin maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin ocak aşı maaş farkları, maaş aldıkları bankalarla PTT şubelerine gönderilecek.

Ödemeler, 27 Ocak tarihinde yapılacak. Yapılacak fark ödemesi, toplam 3 milyar 648 milyon lirayı bulacak.

Harp ve vazife malullerini yapılacak 2021 yılı ek ödemelerinde ise hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme yapılacak.

59 bin kişiye yapılacak ek ödemenin tutarı ise 308 milyon lira. Harp ve vazife malulleri için ödeme tarihi de 27 Ocak olarak belirlendi.

