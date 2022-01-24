Emeklilerin maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerini yapılacak 2021 yılı ek ödeme ile emekli, dul, yetim aylığı alanlara yapılacak ocak ayı zam farklarına ilişkin açıklama yaptı.

Haberler - NTV Haber 24.01.2022 - 12:49

Emeklilerin maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu

İlişkili Haberler

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin ocak aşı maaş farkları, maaş aldıkları bankalarla PTT şubelerine gönderilecek.

Ödemeler, 27 Ocak tarihinde yapılacak. Yapılacak fark ödemesi, toplam 3 milyar 648 milyon lirayı bulacak.

Harp ve vazife malullerini yapılacak 2021 yılı ek ödemelerinde ise hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme yapılacak.

59 bin kişiye yapılacak ek ödemenin tutarı ise 308 milyon lira. Harp ve vazife malulleri için ödeme tarihi de 27 Ocak olarak belirlendi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...