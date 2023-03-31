Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakanlık bayram ikramiyeleri için tarih verdi

2023 emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin bayram öncesi mi sonrası mı yatacağını sorguluyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?



2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?



Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklandı.



Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.



Buna göre; 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecek.