Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'na 93 milyon euroluk kredi

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı projesinde sona doğru geri sayım başladı.



İBB'YE FRANSIZ KALKINMA BANKASI'NDAN 93 MİLYON EURO KREDİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fransız Kalkınma Bankası'ndan 93 milyon euroluk finansman desteği aldı.



Kredi ile 20 tren alınacak ve hattın kalan 1,1 kilometresi tamamlanacak.

İMAMOĞLU: 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, 12 YIL VADELİ BİR ANLAŞMA



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, anlaşmanın 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl geri ödemeli ve 12 yıl vadeli bir anlaşma olduğunu söyledi.



14 İSTASYON VAR



Doğuş İnşaat tarafından yapılan hattın 9 kilometre ve 12 istasyondan oluşan Cibali-Alibeyköy bölümü 1 Ocak 2021'de hizmete girmişti.



Hattın tamamlanmasıyla uzunluğu 10 kilometreye istasyon sayısı da 14'e çıkacak.

''GÜNLÜK 80 BİN KİŞİ YOLCULUK YAPACAK''



İBB Başkanı İmamoğlu, ''80 bin kişi bu projede günlük yolculuk yapacak. Proje sayesinde 30 yılda yıllık 11 bin 500 ton karbondioksit emisyonundan tasarruf edilecek'' dedi.



EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY ARASI YOLCULUK 35 DAKİKAYA DÜŞECEK



Cibali-Eminönü arasındaki bölümün önümüzdeki yıl aralık ayında hizmete girmesi planlanıyor.



Hat faaliyete geçtiğinde Eminönü-Alibeyköy arasındaki yolculuk süresi 35 dakikaya düşecek.