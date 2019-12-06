İstanbul'da Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı 2020 sonunda bitecek.



Edirnekapı’daki Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nda düzenlenen sunuma katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'den, İstanbul'daki kış hazırlıklarına yönelik çalışma süreçleri, insan gücü ve iş makinalarına ilişkin bilgi aldı.



Sunumun ardından personelle tanışan İmamoğlu, alanda incelemelerde bulundu.



İmamoğlu, daha sonra yapımına Kasım 2016'da başlanan Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı inşaatında incelemelerde bulundu.

Tramvay hattı çalışmalarını 2020 yılında tamamlamak istediklerini ifade eden İmamoğlu, "İyimser konuşursak, yaz sonu. Biraz daha gerçekçi konuşursak, yıl sonu gibi öngörülüyor. Hızlanabiliriz de. Tabii bu finansmanla da ilgili. İçinde bazı teknik hususlar var, arkadaşlarım onlara yoğunlaşıyor" açıklamasını yaptı.

HATTIN GÜZERGAHI

TÜRKİYE'NİN İLK KATENERSİZ TRAMVAY HATTI

Doğuş İnşaat'ın yüklenici olduğu proje tamamlandığında, tek yönde saatte 25 bin yolcu taşınması mümkün olacak.

Türkiye'nin ilk katenersiz tramvay hattının toplam uzunluğu, 10,2 km. Çevreyle dost sistem, enerji tasarrufu sağlıyor. Enerjinin havadan değil, yerden alındığı katenersiz hatta, görüntü kirliği oluşması da engelleniyor.

