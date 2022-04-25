Eminönü'nde bayram yoğunluğu başladı: Bu sene lokum, şekere göre daha fazla rağbet görüyor

Ramazan’ın son haftasında Eminönü’nde bayram alışverişi yoğunluğu başladı.

Bayram denilince akla gelen şekerler artık yerini lokuma bırakıyor. Eminönü esnafı, vatandaşların daha çok lokum sorduklarını belirtti.



"ESKİYE GÖRE ŞEKER SORAN OLMUYOR"



Alışveriş için vatandaşları beklediklerini ifade eden Eminönü esnafı Mustafa İğde, “Tezgahlarımızı süsledik müşterilerimizden gelecek olan talebi bekliyoruz. Genelde vatandaş lokum ve kuruyemişe talep gösteriyor. Eskiye göre şeker soran olmuyor" dedi.

Lokum fiyatlarının 50 ile 85 lira arasında değiştiğini belirten İğde, "Geçen sene lokumun kilosunu 60 TL’ye satıyorduk şimdi ise 85 TL’ye satıyoruz. Şeker ise geçen sene 30 TL’den satılıyordu şimdi ise 50 TL’den satıyoruz. Gelen vatandaş 750 gram ile 1 kilo arasında alıyor” şeklinde konuştu.



"LOKUMA DAHA ÇOK TALEP VAR"



Bayrama hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, “Şeker, lokum, çikolata yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Eskiye göre şekere talep yok. Şu anda lokuma daha çok talep var. Eskiden biz burada 3 ton şeker satardık. Şu anda ise lokum ağırlıklı satıyoruz. Lokum fiyatları 50 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Yoğunluk başladı" diye konuştu.



Bayram alışverişine geldiğini açıklayan Alaattin Kaya, “Arkadaşımla geldim hem alışveriş hem de gezeceğiz. Şeker, fındık, çikolata aldım. Fiyatlar normal herkes bütçesine göre alması gerekiyor” dedi.



Bayram alışverişine geldiğini belirten diğer bir vatandaş, “Genelde babamızdan alıştığımız gibi kuruyemiş tarzı ürünler aldım. Erken geldim işlerimi hallettim sonrasında da alışveriş yapmak istedim” diye konuştu.

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