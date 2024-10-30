Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri: 2024 emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman, nasıl yapılır?

2024 emlak vergisi taksit ödemelerinin yapılacağı tarih, ev sahibi olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İlk taksitlerini mart ve mayıs aylarında ödeyen ev sahipleri, yılın 2. taksiti için tarih araştırmalarına başladı. Peki, 2024 emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman, nasıl yapılır? 2024 EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN? Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti Kasım ayı boyunca ödenebilecek. Söz konusu verginin ikinci taksitleri 1-30 Kasım döneminde ödenecek.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?



İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor.



Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.



Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.