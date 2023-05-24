Emlak vergisinde süre doluyor: Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son gün ne zaman?

2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü sona eriyor. Borcunu ödemeyenler için gecikme durumunda yüzde 2.5 oranında faiz uygulanacak.
İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti kasım ayı boyunca ödenebilecek.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.