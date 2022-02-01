En çok altını olan 10 ülke: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 15:32
Altın zengini ülkeler açıklandı. WGC'nin verilerine göre en fazla altın rezervine sahip ülkelerin ilk 10'u şu şekilde sıralandı:
1- ABD
Altın rezervi: 8133 ton
2- Almanya
Altın rezervi: 3359 ton
3- IMF
Altın rezervi: 2814 ton
4- İtalya
Altın rezervi: 2451 ton
5- Fransa
Altın rezervi: 2436 ton
6- Rusya
Altın rezervi: 2294 ton
7- Çin
Altın rezervi: 1948 ton
8- İsviçre
Altın rezervi: 1040 ton
9- Japonya
Altın rezervi: 846 ton
10- Hindistan
Altın rezervi: 711.2 ton
Türkiye ise 411.7 ton ile 14. sırada yer aldı.