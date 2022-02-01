En çok altını olan 10 ülke: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Altın zengini ülkeler açıklandı. WGC'nin verilerine göre en fazla altın rezervine sahip ülkelerin ilk 10'u şu şekilde sıralandı:

1- ABD



Altın rezervi: 8133 ton

2- Almanya



Altın rezervi: 3359 ton

3- IMF



Altın rezervi: 2814 ton

4- İtalya

Altın rezervi: 2451 ton

5- Fransa



Altın rezervi: 2436 ton

6- Rusya

Altın rezervi: 2294 ton

7- Çin



Altın rezervi: 1948 ton

8- İsviçre

Altın rezervi: 1040 ton

9- Japonya

Altın rezervi: 846 ton

10- Hindistan

Altın rezervi: 711.2 ton

Türkiye ise 411.7 ton ile 14. sırada yer aldı.