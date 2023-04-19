En çok kahve tüketen ülkeler belli oldu: Finlandiya birinci

Türkiye’de kahve hem tarihi hem de sosyal açıdan önemli bir yere sahip. Türk kahvesi, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan yerel ve kültürel içeceğimiz olarak kabul görüyor.
Son yıllardaki tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte ise artık kahve denince akla sadece Türk kahvesi gelmiyor. Sayıları her gün çoğalan ülkemizdeki kahve markaları, dünyadaki en iyi çekirdeklerin izini sürüyor ve en kaliteli kahveleri öğütme ve demleme yöntemleriyle Türkiye’deki kahveseverlerle buluşturuyor.
Gourme Coffee Roasting Kurucusu Akın Kılıç, 20 yılı aşkın tecrübesiyle kaliteli ve taze kahveye dair bilgileri açıklıyor.
Kahvenin topraktan başlayıp fincana ulaşan yolculuğunun her aşaması özen istiyor.
Kahvenin hasattan başlayıp demlenerek içmeye hazır hale gelene kadar geçirdiği tüm süreçte gösterilen özen, kahvenin kalitesini etkiliyor. Bu süreç ise şu aşamalardan oluşuyor:
· Hasat: Kahve ağacının meyveleri, olgunlaştığında elle veya makineyle toplanır.
· İşleme: Kahve meyvelerinin çekirdekleri kabuklarından ayrılır. İşleme için ıslak veya kuru yöntemler kullanılabilir.
· Fermantasyon: Fermantasyon, kahve çekirdekleri için tat ve aroma geliştirmesine yardımcı olur.
· Kurutma: Kurutma, kahve çekirdeklerinin nem oranını düşürür ve bozulmayı önler.
· Sınıflandırma ve paketleme: Sınıflandırma, kahve çekirdeklerinin kalitesini ve boyutunu belirler. Paketleme, kahve çekirdeklerinin nakliye edilmesi ve depolanması için hazırlanmasını sağlar.
· Kavurma: Kavurma, kahve çekirdeklerinin rengini, kokusunu ve lezzetini değiştirir. Kavurma süresi ve sıcaklığı, kahvenin tadını etkiler.
· Öğütme: Öğütme, kahve çekirdeklerinin demlenmeye hazır hale gelmesini sağlar. Öğütme kalınlığı, demleme yöntemine göre değişir.
· Demleme: Demleme, kahve çekirdeklerinden su ile tat ve aroma çıkarmayı sağlar. Demleme için farklı yöntemler vardır. Örneğin filtre kahve, french press, moka pot, sifon kahve gibi.
En çok kullanılan kahve çekirdekleri: Arabica ve Robusta
Dünya genelinde en çok tercih edilen 2 kahve türü var: Arabica ve Robusta. Bu iki kahve çeşidinin temel özellikleri ise şöyle:
Arabica: Dünya kahve üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturan Arabica, en çok tercih edilen kahve çeşidi unvanına sahip. Çoğunlukla Brezilya ve Kolombiya’da yetiştirilen Arabica kahve çekirdekleri, yumuşak bir tada sahiptir ve tatlı, hafif asitli, çiçeksi ve meyvemsi tat profilleriyle biliniyor. Ayrıca daha az kafein içerdikleri için daha hafif ve daha tatlı bir kahve deneyimi arayanlar tarafından tercih ediliyor.
Robusta: Dünya kahve üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan Robusta, ikinci en çok tercih edilen kahve çekirdeği çeşitidir. Çoğunlukla Vietnam ve Endonezya’da üretilen Robusta kahve çekirdekleri, daha yoğun bir tada sahiptir ve daha yüksek kafein içerir. Genellikle acı, odunsu ve kekiksi bir tada sahip olduğu için espresso gibi yoğun kahve türlerini hazırlamak için kullanılır.
En çok kahve üreten 5 ülke : Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Endonezya ve Etiyopya
Bugün dünyada 70’ten fazla ülke kahve üretiyor. Ancak küresel üretimin yüzde 75 sadece beş ülkeden geliyor: Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Endonezya ve Etiyopya. Bu ülkeler, kahve çekirdeği ihracatıyla ekonomilerine katkıda bulunurken, aynı zamanda pazar paylarını artırmak için kahve üretimine en elverişli bölgelerde yeni üretim alanları açmaya devam ediyor.
2022 yılında da en çok kahve üreten ülke olan Brezilya, yılda 3 milyon 756 bin ton kahve üreterek dünya kahve üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor. Brezilya'nın ardından gelen Vietnam yılda yaklaşık 1 milyon 660 bin ton kahve üretimiyle toplam kahve üretiminden yaklaşık %20 pay alırken, üçüncü sıradaki Kolombiya, yılda yaklaşık 756 bin ton kahveyle dünyadaki toplam kahve üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu barındırıyor.
TÜRKİYE'DE KAHVE DEMLEME DEĞİŞİYOR
Türkiye’deki kahve markaları, farklı ülkelerden gelen kahve çekirdeklerini, farklı kavurma ve öğütme yöntemleri ile hazırlayarak filtre kahve, french press, moka pot, sifon kahve gibi farklı demleme yöntemleri ile sunuyor. Kahvenin tat ve aroma çeşitliliğini ortaya çıkarmayı amaçlayan 3. nesil demleme kahve kültürü, Türkiye’deki kahveseverlerin özellikle de gençlerin uzun süredir ilgisini çekiyor. Gourme Coffee gibi markaların Gallo Rosso gibi yenil nesil kahve dükkanları ise Türkiye’deki gün geçtikçe değişen kahve kültürünü dünya standartlarına taşımak için kaliteyi ön planda tutarak çalışmalarını sürdürüyor.
Peki hem Türkiye’de hem de dünyada en çok hangi ülkelerde kahve tüketiliyor?
Yıllık kişi başına kahve tüketiminde 12 kilogram ile Finlandiya ilk sırada geliyor. Onu 9,9 ile Norveç ve 9 kilogram ile İzlanda izliyor. 10 yıl öncesine kadar kahvenin kişi başı tüketim miktarı 350 gram olan ülkemizde ise bu oranın günümüzde 1,1 kilograma ulaştığı görülüyor.