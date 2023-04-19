En çok kahve tüketen ülkeler belli oldu: Finlandiya birinci

Türkiye’de kahve hem tarihi hem de sosyal açıdan önemli bir yere sahip. Türk kahvesi, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan yerel ve kültürel içeceğimiz olarak kabul görüyor.

Son yıllardaki tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte ise artık kahve denince akla sadece Türk kahvesi gelmiyor. Sayıları her gün çoğalan ülkemizdeki kahve markaları, dünyadaki en iyi çekirdeklerin izini sürüyor ve en kaliteli kahveleri öğütme ve demleme yöntemleriyle Türkiye’deki kahveseverlerle buluşturuyor.

Gourme Coffee Roasting Kurucusu Akın Kılıç, 20 yılı aşkın tecrübesiyle kaliteli ve taze kahveye dair bilgileri açıklıyor.



Kahvenin topraktan başlayıp fincana ulaşan yolculuğunun her aşaması özen istiyor.

Kahvenin hasattan başlayıp demlenerek içmeye hazır hale gelene kadar geçirdiği tüm süreçte gösterilen özen, kahvenin kalitesini etkiliyor. Bu süreç ise şu aşamalardan oluşuyor:

· Hasat: Kahve ağacının meyveleri, olgunlaştığında elle veya makineyle toplanır.

· İşleme: Kahve meyvelerinin çekirdekleri kabuklarından ayrılır. İşleme için ıslak veya kuru yöntemler kullanılabilir.

· Fermantasyon: Fermantasyon, kahve çekirdekleri için tat ve aroma geliştirmesine yardımcı olur.

· Kurutma: Kurutma, kahve çekirdeklerinin nem oranını düşürür ve bozulmayı önler.

· Sınıflandırma ve paketleme: Sınıflandırma, kahve çekirdeklerinin kalitesini ve boyutunu belirler. Paketleme, kahve çekirdeklerinin nakliye edilmesi ve depolanması için hazırlanmasını sağlar.

· Kavurma: Kavurma, kahve çekirdeklerinin rengini, kokusunu ve lezzetini değiştirir. Kavurma süresi ve sıcaklığı, kahvenin tadını etkiler.

· Öğütme: Öğütme, kahve çekirdeklerinin demlenmeye hazır hale gelmesini sağlar. Öğütme kalınlığı, demleme yöntemine göre değişir.

· Demleme: Demleme, kahve çekirdeklerinden su ile tat ve aroma çıkarmayı sağlar. Demleme için farklı yöntemler vardır. Örneğin filtre kahve, french press, moka pot, sifon kahve gibi.

En çok kullanılan kahve çekirdekleri: Arabica ve Robusta

Dünya genelinde en çok tercih edilen 2 kahve türü var: Arabica ve Robusta. Bu iki kahve çeşidinin temel özellikleri ise şöyle:

Arabica: Dünya kahve üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturan Arabica, en çok tercih edilen kahve çeşidi unvanına sahip. Çoğunlukla Brezilya ve Kolombiya’da yetiştirilen Arabica kahve çekirdekleri, yumuşak bir tada sahiptir ve tatlı, hafif asitli, çiçeksi ve meyvemsi tat profilleriyle biliniyor. Ayrıca daha az kafein içerdikleri için daha hafif ve daha tatlı bir kahve deneyimi arayanlar tarafından tercih ediliyor.

Robusta: Dünya kahve üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan Robusta, ikinci en çok tercih edilen kahve çekirdeği çeşitidir. Çoğunlukla Vietnam ve Endonezya’da üretilen Robusta kahve çekirdekleri, daha yoğun bir tada sahiptir ve daha yüksek kafein içerir. Genellikle acı, odunsu ve kekiksi bir tada sahip olduğu için espresso gibi yoğun kahve türlerini hazırlamak için kullanılır.