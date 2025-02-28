En pahalı yapay zeka modeli: İnsan etkileşimine daha iyi uyum sağlıyor

Teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği GPT-4.5 (Orion) kullanıma açıldı. Bu yapay zeka modeli önceki sürümlerinden daha fazla işlem gücü ve veri kullanılarak eğitildi. OpenAI, GPT-4.5’i bugüne kadarki en büyük modeli olarak niteliyor.

ORION'UN ÖZELLİKLERİ

OpenAI'nin GPT-4.5 (Orion) modeli, önceki sürümlerden daha fazla bilgi işlem gücü kullanarak eğitildi ve daha büyük, çeşitli bir veri kümesiyle donatıldı. Bu sayede daha kapsamlı, nüanslı ve duygusal olarak zengin cevaplar verebiliyor. İnsanlarla daha iyi işbirliği yapabilme yeteneği, kullanıcı deneyimini geliştirirken, Orion'un genel amaçlı kullanımı, yalnızca STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) odaklı modellerden daha geniş bir yelpazede çözüm sunmasına olanak tanıyor.

Sağlık, finans, eğitim ve diğer birçok alanda yenilikçi çözümler sunma potansiyeline sahip olan Orion, gelişmiş dil anlama yetenekleri sayesinde kullanıcıların ihtiyaçlarına daha doğru yanıtlar verebiliyor.

EN PAHALI YAPAY ZEKA



GPT-4.5’in uygulama programlama arayüzüne erişmek için OpenAI, geliştiricilerden her milyon girdi (yaklaşık 750 bin kelime) için 75 dolar, her milyon çıktı için de 150 dolar talep ediyor. Karşılaştırmak gerekirse şirketin GPT-4o modeli, aynı miktar girdi için 2.5 dolar, çıktı için de 10 dolar gerektiriyor.

İNSANLARLA İŞ BİRLİĞİNE EN YATKIN MODEL



OpenAI, Orion’un diğer yapay zeka modellerine göre insanların niyet ve duygularını anlamada çok daha üstün olduğunu iddia ediyor. Şirket yetkililerine göre GPT-4.5 daha sıcak, doğal cevaplar üretebiliyor, metin yazma ve görsel tasarım gibi yaratıcı görevlerde çok iyi performans gösteriyor.

OpenAI, yılın ilerleyen günlerinde GPT model serisini, akıl yürütme serisi olan “o” ile birleştirmeyi planlıyor. Şirket, bu gelişme sonrasında yapay zekanın sağlık, finans, eğitim ve daha birçok alanda yenilikçi çözümler sunarak günlük hayatın bir parçası olabileceğini umuyor.



