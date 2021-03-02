En zengin 100 Amerikalı, "Warren vergisi" kabul edilirse 78 milyar dolar ödeyecek

Pazartesi günü açıklama yapan kanun yapıcılar, serveti 50 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasındakiler için yıllık yüzde 2'lik vergi ödemesini öngören "Ultra Milyoner Vergisi"nin daha "adil" bir ekonominin önünü açacağını savundu.

Serveti 1 milyar dolar üzerindekiler için ise yıllık yüzde 3 vergi ödemesi önerildi.



ABD'li Senatör Elizabeth Warren

Bu önerinin kabul edilmesi durumunda 10 yılda en az 3 trilyon ek gelir sağlanacağı ifade edildi.



Warren, ultra zenginlerin kuralları kendi çıkarlarına göre uyarladığını, gelir grubunun en üstündeki yüzde 0.1’lik grubun en alt gruptaki yüzde 99’dan daha düşük efektif vergi ödediğini belirtti.

Bloomberg'in haberine göre Warren, ayrıca milyarderlerin servetinin pandemi öncesine kıyasla yüzde 40 arttığını ifade etti.



Şu an Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında bölünen Senato’da servet yasasının geçmesi zor görünüyor.

ARŞİV: "EN ZENGİN 10 KİŞİNİN 9 AYLIK SERVET ARTIŞIYLA TÜM DÜNYA AŞILANABİLİR"