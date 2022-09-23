"Enerji arz güvenliği üretim kadar önemli"

NTV’de Yeni Enerji programında, Zehra Küçük’ün sorularını yanıtlayan Karaçay, enerji sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Karaçay, yenilenebilir enerjinin yeşil dönüşümdeki yerini vurgularken yeşil hidrojenin neden umut olacağını ve bu alanda Türkiye’nin potansiyelini anlattı:



“Rusya–Ukrayna savaşı, enerji arzı güvenliğinin altını çiziyor. Bir ülkeye bağımlıysanız, gazı kesiyorum dediği anda çaresiz kalabilirsiniz. Bu nedenle bir yndn alternatif enerji kaynaklarına yönelmek bir yandan da yenilenebilir enerji üretimini arttırmak temel hedefe dönüştü. Tümü, yeşil hidrojen üretiminde buluşan bir süreç yaşıyoruz.



Güneşten, rüzgardan elektrik elde ediliyor. Sonra bu elektriği suyu ayrıştırarak, elektrolize ederek yeşil hidrojen üretiliyor.



Bu hem elektriği depolamaya yarıyor, hem de yakıt olarak kullanılabiliyor.



Atık, saf su olunca da en değerli tercih nedeni oluşuyor.



Ben, İngiltere’deki eğitimimin hemen devamında sorumlu bir düny vatandaşı anlayışıyla yenilenebilir enerji alanında çalışmaya başladım. Şimdi, kendi şirketimizle yürüttüğümüz faaliyetlere gelene dek sektörü iyice deneyimlemiş oldum. Türkiye’nin rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için doal zenginlikleri büyük bir potansiyel sunuyor.



Bu potansiyeli bir an önce hayata geçirmeye çabalamalıyız.



Avrupa Birliği, yeşil hidrojen üretimi kadar kullanımı da önde tutuyor. Tüm gelişmeler, Türkiye ekonomisinin de büyük kazanç sağlayacağı, enerji ithalatçısından ihracatçıya dönüşebileceği bir potansiyele götürüyor.



Ayrıca, Enerji bağımsızlığı için, yeşil hidrojenle tamamlanacak üretim, bize büyük güç verecektir. AB’nin 27 üyesinden 16’sı yeşil hidrojen stratejisini açıkladı. Bizim de çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’nin stratejimizi oluşturup üretime geçmesi, hem ülkemiz hem de çocuklarımızın geleceği açsından son derece değerli."