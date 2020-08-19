Enerji hisselerinde çok sert yükseliş

Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli üretim fabrikası, 400 milyon dolar yatırımla devreye alındı.



Ankara'da kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.



Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli tesisi olma özelliğini taşıyan tesis, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2016'da ihalesi gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA-1 GES) projesi kapsamında inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin Akdeniz'deki hak ve hukukunu korumaya yönelik adımlarının enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için hayati öneme sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Cuma günü milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin biz de hayalleri rüyası içerisindeyiz. Bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum."



Bu sözlerin ardından Petkim, Tüpraş, Zorlu Enerji hisseleri sert yükselişe geçti.



Petkim hisseleri saat 1647'de yüzde 9.87 yükselişle 4.23 TL ile tavan seviyeden, Zorlu Enerji de yüzde 9.96 yükselişle 2.65 TL tavandan işlem görüyor. Aynı saatte Aygaz hisseleri yükselişte. Tüpraş hisseleri de yüzde 8.2 primli.



Turcas Petrol hisseleri yüzde 9.74 yükselişle 3.38 TL ile tavandan işlem görürken Ak Enerji hisseleri yüzde 9.6 primle tavandan işlem görüyor. Ayen Enerji ve Aksa Enerji hisseleri de sert yükseldi.



BIST-100 ise yüzde 1.77 yükseldi.



Uzmanlar Erdoğan'ın açıklamalarının ardından piyasada yeraltı zenginliklerine ilişkin olumlu bir müjdenin verilebileceği beklentisinin etkisiyle hisselerin yükseldiğini belirtiyor.

1,4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM



Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1400 kişiye istihdam sağlayacak.



Söz konusu fabrika, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olma özelliğini taşıyor.