Enerji kesintileri sonrası jeneratör satışları yüzde 50 yükseldi

İran'dan doğalgaz akışının durması sonrası sanayide başlatılan enerji kesintileri sürüyor. Bu süreçte jeneratör satışları patlama yaşadı.

Haberler - NTV Haber 28.01.2022 - 12:13

Enerji kesintileri sonrası jeneratör satışları yüzde 50 yükseldi

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kısıtlaması kaynaklı elektrik kesintileri üretimi sekteye uğratınca firmalar jeneratör alımına yöneldi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, kiralama ve satın almada yüzde 50'ye yakın artış oldu.

Otomotiv tedarik sanayicileri birçok fabrikada jeneratör olduğunu, bunları kullandıklarını, bu sayede sadece küçük imalat birimlerini çalıştırabildiklerini ancak bu enerjinin tüm fabrikaya yetmediğini ifade ediyor.

Sanayi tipi bir jeneratörün ortalama 150-200 bin lira bandında olduğu belirtilirken, kullanım maliyetinin de elektriğe göre 3 kat daha pahalı olduğu dile getiriliyor.

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