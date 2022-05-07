Enerji üretim maliyetleri artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ana sanayi gruplarında enerji üretim fiyatları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 8,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 230 yükseldi.

TÜİK Yurt içi üretici fiyat endeksine göre (Yİ-ÜFE) Nisan ayında elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe maliyetler bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 247,5 yükseldi. Madencilikteki artış yüzde 125,8, imalat sektöründe yüzde 112,08, su temini sektöründe ise 63,17 oldu. TÜİK verilerine göre kömür üretim maliyetleri de yükseldi. Kömür ve linyit üretim maliyetleri yüzde 160,07 ve elektrikli teçhizat üretimi maliyetleri de yüzde 99,6 arttı.