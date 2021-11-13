Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bunların güzergahlarında bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Haberler - ntv.com.tr 13.11.2021 - 09:56

Enerjide acele kamulaştırma kararları

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, 'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), Bilecik'te "Cihangazi Dombayçayırı Köyler Grubu Nakil Hattı", Kütahya'da "Altıntaş TM-Dumlupınar İlçesi KÖK Enerji Nakil Hattı", Ankara'da "Topaklı KÖK Çayırlı KÖK Subaşı Enerji Nakil Hattı", "Karakaya KÖK-Karakaya Fideri Enerji Nakil Hattı", Manisa'da "Tırazlar KÖK-Bahadırlar Yeni KÖK Enerji Nakil Hattı", Kırıkkale'de "Seyifli KÖK-Olunlu Yeni KÖK Enerji Nakil Hattı" ile İzmir'de "Kemer ENH ve Branşmanları Yenileme Dağıtım Hattı Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bunların güzergahlarına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerini mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarını ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştıracak.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde tesis edilecek trafo binalarının yapımı amacıyla da bazı taşınmazlar acele istimlak edilecek.

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