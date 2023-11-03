Enerjisa Enerji sürdürülebilir balıkçılık projesiyle Karataş için seferber oluyor

Seferberlik kapsamında balıkçı tekneleri ile açılan Sabancı Gönüllüleri, aralarında yine Sabancı Gönüllüsü’nün de bulunduğu dalış ekibinin denizden çıkardıkları çeşitli atıkları ve hayalet ağları toplarken, limanda ve Harbiş Plajı’nda kapsamlı bir atık toplama etkinliği yapıldı. Etkinlik günü sonunda 878 kg atık toplanarak atık dönüşüm merkezine teslim edildi.



Cumhuriyetimizi ülkemiz için çalışarak kutladık



Tüm çalışmalarını etki odaklı sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında gerçekleştirdiklerini belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhuriyet Seferberliğinin 3’üncüsünü gerçekleştirmenin ve bu özel günü ülkemiz için seferberlik halinde çalışarak kutluyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Enerjisa Enerji olarak ev sahipliği yaptığımız ve gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir balıkçılık projemizde, ülkemizin en önemli balıkçılık merkezlerinden Adana Karataş için seferber olduk. Bu projenin bölgeye kazandırılması ile birlikte yenilenebilir enerjiden biyoçeşitliliğe, balıkçının teknik kapasitesinin artırılmasından kadın istihdamına birçok noktada önemli kazanımlar elde edeceğiz. Daha İyi Bir Gelecek için gelecek nesillere refah getirme sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Bu noktada bize destek olan CarrefourSA ve Enerjisa Üretim şirketlerine de teşekkür ediyoruz. ‘’



Enerjisa Enerji Hakkında



‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla sürdürülebilirlik ve teknolojinin çarpan etkisini kullanarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Enerji, ana iş kolları olan elektrik dağıtım ve perakende satış alanlarında Türkiye’nin yüzde 25’ine hizmet sunuyor. Sektörün en büyük oyuncusu olan Enerjisa Enerji, 14 ilde 10.6 milyon müşteriye ulaşarak 22 milyonu aşkın kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti sağlıyor. Enerjisa Enerji, İşimin Enerjisi markasıyla müşterilerine, yenilenebilir enerji, verimlilik ve yeşil enerji çözümleri sunarken; hisselerinin tamamına sahip olduğu Eşarj ile Türkiye’nin ilk ve en hızlı şarj istasyonu ağını işletiyor. Ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON olan Enerjisa Enerji’nin yüzde 20 hissesi halka açık olup Borsa İstanbul’da işlem görüyor.



Sabancı Cumhuriyet Seferberliği



Sabancı Topluluğu’nun kuruluşundan bu yana en önemli önceliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini yaşatmaktır. Sabancı Cumhuriyet Seferberliğinin amacı, çevresel felaketlerin yaralarının sarılmasına destek olmanın yanı sıra sürdürülebilir yaşam konusunda öncülük yapmak ve örnek teşkil etmektir. Seferberliğin hedefi, gelecek nesillere, doğaya ve tüm canlılara daha iyi bir gelecek bırakmak ve Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmaktır.



Sabancı Cumhuriyet Seferberliği, 2 yıl boyunca toplam 22 bin Sabancı Gönüllüsü 48 şehirde toplam 270 etkinlik düzenledi. İklim acil durumu ile mücadeleden toprak rehabilitasyonu ve fidan dikimine, biyoçeşitliliğe destekten okul yenilemeye, çevre temizliğinden gençlerin geleceğe hazırlanması ve kadının iş gücüne katılımına kadar pek çok alanda çalışmalar yapıldı. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği bu yıl 3’üncü senesini kutluyor