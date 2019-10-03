TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon eylülde yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 9,26 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99 arttı.

TÜFE'de 2019 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.

OCAK 2017'DEN BERİ EN DÜŞÜK TÜFE

Yıllık TÜFE; Temmuz 2017’den sonra ilk kez tek haneye indi. Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyede geldi.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,15 İLE KONUT GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE; aralık 2016’dan sonra ilk kez tek haneye indi. Eylül 2016’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ZAM ŞAMPİYONU SARIMSAK OLDU



Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında sarımsağı, yüzde 30,85 ile kabak, yüzde 27,75 ile salatalık izledi.

EN ÇOK LİMON UCUZLADI



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,62 ile limonda gerçekleşti.

Bunu yüzde 20,29 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 18,23 ile kuru soğan, yüzde 15,29 ile elma, yüzde 14,23 ile taze balıklar, yüzde 12,22 ile patates, yüzde 10,10 ile domates, yüzde 10,05 ile tavuk eti, yüzde 4,57 ile kavun ve yüzde 4,51 ile elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi) takip etti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 0,60 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU



Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0,53 ve haberleşmede yüzde 0,07 düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış yüzde 43,86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 15,41, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14,98, lokanta ve oteller yüzde 14,87 ve eğitim yüzde 14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 0,99 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gerçekleşti.



Eylül 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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