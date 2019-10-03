TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon eylülde yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 9,26 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99 arttı.

TÜFE'de 2019 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.

OCAK 2017'DEN BERİ EN DÜŞÜK TÜFE

Yıllık TÜFE; Temmuz 2017’den sonra ilk kez tek haneye indi. Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyede geldi.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,15 İLE KONUT GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE; aralık 2016’dan sonra ilk kez tek haneye indi. Eylül 2016’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 0,60 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU



Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 0,53 ve haberleşmede yüzde 0,07 düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış yüzde 43,86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 15,41, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14,98, lokanta ve oteller yüzde 14,87 ve eğitim yüzde 14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 0,99 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gerçekleşti.



Eylül 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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