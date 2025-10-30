Enflasyon hesaplama yöntemi değişiyor: Ocak 2026'da yürürlüğe girecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa Komisyonu kararları gereğince Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin tamamında Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılının "2025=100" olarak güncelleneceği belirtildi.



Kurumdan yapılan açıklamada, üye ülkeler tarafından amaca göre bireysel tüketim harcamaları sınıflamasının en güncel sürümü olan "ECOICOP v2"nin kullanılmaya başlanacağı aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ayrıca TÜFE ağırlıkları ana kaynağının ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları olması zorunlu tutulmaktadır. AB'ye uyum çerçevesinde TÜFE hesaplama yöntemindeki bu kapsamlı değişikliklerin tamamı, TÜİK tarafından birlik üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak Ocak 2026'dan itibaren uygulanacaktır" ifadesi kullanıldı.



"MANŞET ENFLASYONDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"



Açıklamada, söz konusu uyum çalışmalarının TÜİK tarafından son iki yıldır planlı biçimde yürütüldüğü bildirilerek, "Bu doğrultuda, TÜFE'de halen kullanılmakta olan '2003=100' temel yılı, '2025=100' temel yılı olarak güncellenecektir. Mevcut TÜFE tarihsel serisi, zincir endeks yapısı korunarak '2025=100' temel yılı ve 'ECOICOP v2' sınıflaması ile yeniden yapılandırılmış şekilde kamuoyuna sunulacaktır. Bu işlem, endeksin yeniden oluşturulmasını değil, yalnızca mevcut tarihsel verilerin yeni sınıflama yapısına uygun şekilde yeniden gruplanmasını ifade etmektedir. Bu nedenle, '2003=100' temel yılı dönemine ait manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, yalnızca bazı alt endekslerde sınıflama değişiminden kaynaklı farklılıklar görülebilecektir. değerlendirmesinde bulunuldu.



Halihazırda TÜFE'de kullanılan tüm harcama düzeylerinde ağırlıkların ana kaynağının Hanehalkı Bütçe Anketi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yeni TÜFE serisinde ise grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları verilerinden elde edilecektir. Alt düzey ağırlıklar ise Hanehalkı Bütçe Anketi ile belirlenmeye devam edecektir. Bu yapı sayesinde, endeksin hem bütünsel hem de ayrıntılı tüketim kalıplarını daha iyi yansıtması hedeflenmektedir. Uygulanacak yöntemsel değişikliklere ilişkin tüm ayrıntılar, Ocak 2026 TÜFE haber bülteniyle paylaşılacaktır."