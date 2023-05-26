Enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? (2023 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı)

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ



Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.



12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ



2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00’ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.



24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ



2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,05 olasılıkla yüzde 9,00 – 14,99 aralığında, yüzde 43,63 olasılıkla yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 23,93 olasılıkla ise yüzde 21,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,18‘inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 14,99 aralığında, yüzde 45,45‘inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 24,24’ünün beklentilerinin yüzde 21,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

