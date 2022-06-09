Enflasyon korumalı tahvil nedir? Enflasyon korumalı tahvilin süresi ne kadar?

Hazine ve Maliya Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.



Bakanlığın bu açıklamasından sonra gözler Hazine ve Maliya Bakanı Nureddin Nebati'nin daha önce tamamlandığını duyurduğu "Enflasyon korumalı tahvil"e çevrildi.



"ENFLASYON KORUMALI TAHVİL TAMAM"



TL cinsi varlıklara yönelimi arttırma çalışmalar kapsamında bireysel yatırımcının ilgisini çekebilecek farklı borçlanma enstrüman alternatifleri hazırladıklarını anlatan Bakan Nebati, “İhtiyaç duyulması halinde devreye alınacak bu enstrümanlara yönelik ilgili kurumlarımızın çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu alternatiflerden biri olan bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarımızı tamamladık. Söz konusu senedin ihracına ilişkin diğer operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından ihracın zamanlamasına piyasa şartları ve Hazine borçlanma stratejilerimiz çerçevesinde karar vererek kamuoyuyla paylaşacağız.” demişti.



ENFLASYON KORUMALI TAHVİL NEDİR?



Anapara ve faiz ödemeleri belirli bir fiyat endeksine bağlı olan ve bu şekilde reel değer kaybına uğramayan tahvillerdir. Bu tahvillerin reel getirisinin enflasyondaki değişmelere rağmen oynaklık göstermemesi, yatırımcılara öngörülebilir net bir getiri sunması nedeniyle, bu tahviller riskten korunan yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.



