Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi? (2023 TÜİK haziran ayı enflasyonu)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Haziran ayında enflasyonun aylık ve yıllık oranlarda yüzde kaç olduğu, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyeci etken olan 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Peki, enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ?



Haziran ayı enflasyon verileri, TÜİK tarafından açıklandı.



Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda yüzde 38,21 arttı.

