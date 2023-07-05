Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi neydi? (2023 TÜİK haziran ayı enflasyonu)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Haziran ayında enflasyonun aylık ve yıllık oranlarda yüzde kaç olduğu, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyeci etken olan 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Peki, enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?
HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ?
Haziran ayı enflasyon verileri, TÜİK tarafından açıklandı.
Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda yüzde 38,21 arttı.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 oldu.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,91 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47,32'den 42,07'ye geriledi.
Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,04 artış göstermişti.
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