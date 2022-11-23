Enflasyon ne zaman açıklanacak? (2022 TÜİK kasım ayı enflasyon oranı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. Hem market ürünlerinin fiyatlarını hem de kira artış oranlarını etkileyen enflasyon verileri vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak?



ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yıl sonu enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Enflasyon verileri her ayın ilk pazartesi günü açıklanıyor.



Buna göre; 3 Aralık'ın cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı enflasyonun 5 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

EKİM AYI ENFLASYONU NE KADAR OLDU?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.



Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.



YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE YÖNDE?



Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketini açıkladı. Yıl sonu dolar tahmini 19,54'e düştü. Enflasyon tahmini ise 68,06'ye yükseldi.