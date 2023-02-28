Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? (2023 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri)

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Şubat ayında artan gıda fiyatlarının da etkisiyle aylık %3.4 artarak yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE’nin ise sınırlı bir düşüş kaydederek %55.5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.



Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Şubat ayı için yıllık enflasyon tahminleri %54 ila %56.8 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler %2.3 ila %4.2 bandında yer alırken ekonomistler gıda fiyatlarının yanı sıra sağlık, iletişim, eğitim ve lokanta-otel kalemlerinde artış öngörüyor.



Ankette yılsonu tahminlerinin medyanı %45 olarak gerçekleşirken tahminler ise %34 ve %51.7 aralığında seyrediyor. Ocak ayında deprem öncesi yapılan ankette yılsonu tahminlerin medyanı %41 seviyesindeydi.



TÜFE, 2021 yılının sonundaki kur krizinin ardından Ekim ayında 24 yılın zirvesi olan 85.51% seviyesine yükseldikten sonra Kasım ayında yıllık bazda düşüş göstermişti. Aralık’ta baz etkisiyle %64.27 seviyesine sert gerileyen yıllık enflasyon Ocak ayında %57.7’ye geriledi.



Yılın ilk çeyreğinde TL’deki yatay seyir ve küresel enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ve baz etkisinin katkısıyla yıllık enflasyonda düşüşün süreceği öngörülüyor fakat depremin etkisi gözlenmeye devam edilecek.