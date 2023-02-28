Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? (2023 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri için geri sayım başladı. Şubat ayında enflasyonun aylık ve yıllık oranlarda yüzde kaç olacağı, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen takvim sonrasında, şubat ayı enflasyonunun açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Şubat ayı enflasyonu 3 Mart 2023 Cuma Günü saat 10.00'da açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Şubat ayında artan gıda fiyatlarının da etkisiyle aylık %3.4 artarak yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE’nin ise sınırlı bir düşüş kaydederek %55.5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Şubat ayı için yıllık enflasyon tahminleri %54 ila %56.8 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler %2.3 ila %4.2 bandında yer alırken ekonomistler gıda fiyatlarının yanı sıra sağlık, iletişim, eğitim ve lokanta-otel kalemlerinde artış öngörüyor.
Ankette yılsonu tahminlerinin medyanı %45 olarak gerçekleşirken tahminler ise %34 ve %51.7 aralığında seyrediyor. Ocak ayında deprem öncesi yapılan ankette yılsonu tahminlerin medyanı %41 seviyesindeydi.
TÜFE, 2021 yılının sonundaki kur krizinin ardından Ekim ayında 24 yılın zirvesi olan 85.51% seviyesine yükseldikten sonra Kasım ayında yıllık bazda düşüş göstermişti. Aralık’ta baz etkisiyle %64.27 seviyesine sert gerileyen yıllık enflasyon Ocak ayında %57.7’ye geriledi.
Yılın ilk çeyreğinde TL’deki yatay seyir ve küresel enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ve baz etkisinin katkısıyla yıllık enflasyonda düşüşün süreceği öngörülüyor fakat depremin etkisi gözlenmeye devam edilecek.