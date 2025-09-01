Enflasyon ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK ağustos ayı TÜFE verilerinde

Ekonomi çevreleri, yatırımcılar, iş dünyası ve milyonlarca çalışan, eylül ayında açıklanacak ağustos ayı TÜİK enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Açıklanacak rakamlar hem iç piyasaları hem de döviz ve altın fiyatları gibi yatırım araçlarını doğrudan etkileyebilecek. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?



AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



TÜİK, her ayın 3’ünde bir önceki aya ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Bu kapsamda, ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak.



NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?



Açıklanacak olan enflasyon verisiyle birlikte, memur ve emekliler için 6 aylık enflasyon farkı, ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş artışlarında belirleyici oluyor.



Konut kiralarında uygulanan yasal artış oranı, TÜFE verilerine göre belirleniyor.



Merkez Bankası’nın faiz kararlarında ve piyasalardaki beklentilerde enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor. Bu da bankalardaki kredi, kredi kartı ve ihityaç kredilerine yansıyan faiz oranlarında etkili oluyor.

