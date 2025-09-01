Enflasyon ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK ağustos ayı TÜFE verilerinde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan enflasyon verileri, milyonlarca vatandaş ve piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları hem memur ve emekli maaş zam oranlarını hem de kira artışlarını doğrudan etkileyeceği için kritik önem taşıyor. Ekonomistler tarafından yapılan anketle birlikte ise ağustos ayı enflasyonuna yönelik beklenti belli oldu.
Ekonomi çevreleri, yatırımcılar, iş dünyası ve milyonlarca çalışan, eylül ayında açıklanacak ağustos ayı TÜİK enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Açıklanacak rakamlar hem iç piyasaları hem de döviz ve altın fiyatları gibi yatırım araçlarını doğrudan etkileyebilecek. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, her ayın 3’ünde bir önceki aya ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Bu kapsamda, ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak.
NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Açıklanacak olan enflasyon verisiyle birlikte, memur ve emekliler için 6 aylık enflasyon farkı, ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş artışlarında belirleyici oluyor.
Konut kiralarında uygulanan yasal artış oranı, TÜFE verilerine göre belirleniyor.
Merkez Bankası’nın faiz kararlarında ve piyasalardaki beklentilerde enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor. Bu da bankalardaki kredi, kredi kartı ve ihityaç kredilerine yansıyan faiz oranlarında etkili oluyor.
TEMMUZ VERİSİ NASIL GELDİ?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,73 artış göstermişti.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,19 olarak kayıtlara geçmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda yıllık enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu bildirerek, "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor.
