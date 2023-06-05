Enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Enflasyon beklentisi ne yöndeydi? (2023 TÜİK mayıs ayı TÜFE verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Kira artış oranı ve marketlerde ürün fiyatlarına etki eden enflasyon verileri belli oldu. Peki, enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?



MAYIS ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklandı.



Buna göre; Mayısta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,04 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 39,59 oldu.



ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ



AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı. YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,62'YE İNECEK Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor. YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 47,32



Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi mayısta yüzde 46,26'dan 47,32'ye yükseldi.



Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.