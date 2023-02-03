Enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Beklenti ne yöndeydi? (2023 TÜİK ocak ayı ÜFE-TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, her ay başı açıklanan enflasyon verileri belli oldu. Peki, enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Beklenti ne yöndeydi?



ENFLASYON NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?



Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon, ocakta yıllık bazda yüzde 57,68 olurken, bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,66 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 5,95 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor.



Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,55 düzeyinde oluştu.



Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,18 artış göstermişti.

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı.



Buna göre; Enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.



Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.