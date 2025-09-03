Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı)

Ekonomi çevreleri, yatırımcılar, iş dünyası ve milyonlarca çalışan, bugün açıklanan ağustos ayı TÜİK enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Açıklanan rakamlar hem iç piyasaları hem de döviz ve altın fiyatları gibi yatırım araçlarını doğrudan etkileyebilecek. Peki, enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?



AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025’e ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da kamuoyuna açıkladı.



Buna göre; Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 artış olarak gerçekleşti.



NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?



Açıklanacak olan enflasyon verisiyle birlikte, memur ve emekliler için 6 aylık enflasyon farkı, ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş artışlarında belirleyici oluyor.



Konut kiralarında uygulanan yasal artış oranı, TÜFE verilerine göre belirleniyor.



Merkez Bankası’nın faiz kararlarında ve piyasalardaki beklentilerde enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor. Bu da bankalardaki kredi, kredi kartı ve ihityaç kredilerine yansıyan faiz oranlarında etkili oluyor.

