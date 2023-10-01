Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2023 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı)

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor.



AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.



Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.



Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermişti.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON KARARI



TÜİK verilerine göre, ağustosta TÜFE yüzde 9,09'la beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Yıllık bazda TÜFE yüzde 58,94'e yükseldi. Yurt İçi ÜFE ağustosta yüzde 5,89 artarken, yıllık bazda yüzde 49,41 oldu.



Çekirdek enflasyon olarak açıklanan işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 9,32 arttı. Çekirdekk enflasyon yılılk bazda yüzde 63,52 oldu.