Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK ekim ayı enflasyonu)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Market fiyatları ve kira zammına direkt etki eden enflasyon verilerinin ekim ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK ekim ayı enflasyonu)

Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekim ayı enflasyon verileri, sözleşmesini yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar tarafından sorgulanıyor. On iki aylık verilerinin ortalamasına göre belirlenecek olan ekim ayı kira zammı öncesinde, vatandaşlar beklentileri merak ediyor. Peki, ekim enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK ekim ayı enflasyonu) - 1

EYLÜL AYINDA NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu () verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.

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