Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK ekim ayı enflasyonu)

Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekim ayı enflasyon verileri, kira sözleşmesini yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar tarafından sorgulanıyor. On iki aylık TÜFE verilerinin ortalamasına göre belirlenecek olan ekim ayı kira zammı öncesinde, vatandaşlar beklentileri merak ediyor. Peki, ekim enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?



ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

