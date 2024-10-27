Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK ekim ayı enflasyonu)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Market fiyatları ve kira zammına direkt etki eden enflasyon verilerinin ekim ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekim ayı enflasyon verileri, kira sözleşmesini yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar tarafından sorgulanıyor. On iki aylık TÜFE verilerinin ortalamasına göre belirlenecek olan ekim ayı kira zammı öncesinde, vatandaşlar beklentileri merak ediyor. Peki, ekim enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
ENFLASYON EYLÜL AYINDA NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.