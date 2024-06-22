Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı)

Haziran ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri sonrasında, ev ve işyeri sahiplerini ilgilendiren kira artış oranı da belli olacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da hesaplanabilecek. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?



ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

