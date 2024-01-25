Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK ocak ayı enflasyon verileri)

Ocak ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. 2024 yılının ilk enflasyon verileri, ev sahibi ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Market fiyatlarına da etki eden enflasyon verilerinin ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?



OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.



ARALIK ENFLASYONU NE KADAR OLDU?



TÜİK'in açıkladığı verilere enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı.



TÜFE'deki değişim 2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.