Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon verileri için geri sayım sürüyor

Merkez Bankası faiz kararı ardından gözler ekonomi gündemini hareketlendirecek olan bir diğer veriye çevrildi. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayı kira artış oranı da belirlenmiş olacak. Enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Eylül ayı enflasyon oranlarının da 3 Ekim Salı günü açıklanacak. Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi. AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustosta TÜFE yüzde 9,09 arttı, yıllık bazda yüzde 58,94'e çıktı.