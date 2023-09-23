Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon verileri için geri sayım sürüyor

Ayın son günlerinde enflasyon verilerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Eylül ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu( (TÜİK) tarafından açıklanacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon verileri için geri sayım sürüyor

Merkez Bankası faiz kararı ardından gözler ekonomi gündemini hareketlendirecek olan bir diğer veriye çevrildi. verilerinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayı kira artış oranı da belirlenmiş olacak. Enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon verileri için geri sayım sürüyor - 1

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Eylül ayı enflasyon oranlarının da 3 Ekim Salı günü açıklanacak. Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon verileri için geri sayım sürüyor - 2

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustosta TÜFE yüzde 9,09 arttı, yıllık bazda yüzde 58,94'e çıktı.

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