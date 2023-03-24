Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

BEKLENTİ ANKETİ SONUCU

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçları belli oldu.

Yapılan açıklamada; "2023 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin

ortalama olarak yüzde 19,95 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 33,52 olasılıkla yüzde 35,00 – 39,99 aralığında,

yüzde 16,44 olasılıkla ise yüzde 40,00 – 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,42’sinin

beklentilerinin yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 18,42’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde

31,58’inin beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir." denildi.



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