Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi sonuçlandı (2023 TÜİK şubat ayı enflasyon verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri için geri sayım başladı. Şubat ayında enflasyonun aylık ve yıllık oranlarda yüzde kaç olacağı, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Peki, enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?



ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen takvim sonrasında, şubat ayı enflasyonunun açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Şubat ayı enflasyonu 3 Mart 2023 Cuma Günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



TÜİK tarafından 3 Mart Cuma günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,70 ve en yüksek yüzde 5,10 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,52) göre bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanıyor.



Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57 düzeyinde oluştu.



Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,65 artış göstermişti.

