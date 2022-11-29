Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi

Kasım ayı enflasyon oranının belli olacağı tarih yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranları, her ayın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi

Yıl sonu enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih belli oldu. verileri her ayın 3'üncü gününde açıklanıyor. 3 Aralık'ın cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı enflasyonun 5 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. 

GEÇEN AY NE KADAR OLMUŞTU

Enflasyon ekim ayında 'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi - 1

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde
21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.

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