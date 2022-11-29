Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi

Yıl sonu enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Enflasyon verileri her ayın 3'üncü gününde açıklanıyor. 3 Aralık'ın cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı enflasyonun 5 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

GEÇEN AY NE KADAR OLMUŞTU

Enflasyon ekim ayında TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ



Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde

21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.