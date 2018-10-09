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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıkladı.

ENFLASYONLA MÜCADELE KAPSAMINDA YAPILACAKLAR

İşte madde madde enflasyonla mücadele programında yer alan indirimler:

-Bankalar kredi faizi oranlarında yüzde 10 indirim yapacak.

-Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı.

-Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı.

-Sıvı ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı.

-TMO pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN İNTERNET SİTESİ (Enflasyonlamucadele.org)

-Çaykur önümüzdeki dönemde ürettiği ürünlere zam yapmayacak.

5 BÜYÜK MARKET ZİNCİRİ İNDİRİM AÇIKLADI
(HANGİ MARKETLERDE, HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?)

-Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptığını açıkladı.

-KOSGEB alacaklarında 3 ay ilave erteleme yapıldı. İhracatçı KOBİ'lere 200 bin dolara kadar düşük faizli kredi sağlanacak.

-İşletmelerin KDV iadelerinin 10 gün içerisinde ödenmesi sağlanacak.

-Kira artışları TÜFE'ye göre yapılacak.

-Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak.

VİDEO: EKONOMİSTLER ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINI NTV'DE YORUMLADI