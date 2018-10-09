Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıkladı.
ENFLASYONLA MÜCADELE KAPSAMINDA YAPILACAKLAR
İşte madde madde enflasyonla mücadele programında yer alan indirimler:
-Bankalar kredi faizi oranlarında yüzde 10 indirim yapacak.
-Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı.
-Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı.
-Sıvı ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı.
-TMO pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek.
ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN İNTERNET SİTESİ (Enflasyonlamucadele.org)
-Çaykur önümüzdeki dönemde ürettiği ürünlere zam yapmayacak.
5 BÜYÜK MARKET ZİNCİRİ İNDİRİM AÇIKLADI
(HANGİ MARKETLERDE, HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?)
-Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptığını açıkladı.
-KOSGEB alacaklarında 3 ay ilave erteleme yapıldı. İhracatçı KOBİ'lere 200 bin dolara kadar düşük faizli kredi sağlanacak.
-İşletmelerin KDV iadelerinin 10 gün içerisinde ödenmesi sağlanacak.
-Kira artışları TÜFE'ye göre yapılacak.
-Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak.
VİDEO: EKONOMİSTLER ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINI NTV'DE YORUMLADI