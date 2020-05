Engeller kalktı Türk sütü Çin pazarına giriyor

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde, Ticaret Müşavirliğinin de katkılarıyla yürütülen yoğun girişimler neticesinde, Türkiye'den Çin’e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalktığını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter’dan duyurdu.

Çin’in yoğun nüfusu sebebiyle dünyanın en büyük süt ve süt ürünleri ithalatçısı konumunda olduğunu belirten Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, Çin’in nüfusuna yeterli gıdayı sağlama adına, gıda ithalatı yapmak zorunda olduğunu bunun da Çin’i gıda sektöründe önemli bir pazar haline getirdiğini vurguladı.



ÜLKE İHRACATINA POZİTİF ETKİSİ OLACAK



Ülkemizden Çin’e yönelik süt ve süt ürünlerinde bulunan ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasının sektöre pozitif etkilerinin olacağını aktaran Yamanyılmaz, “Sektörümüzün ana pazarı olan Ortadoğu pazarına önemli bir alternatif yaratması adına bu kısıtlamaların kaldırılması büyük önem taşıyor. Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Sektörümüz tüm paydaşlarının Çin yetkili makamlarıyla yürüttüğü yoğun ve koordineli çalışmalarıyla son 2-3 yıldır kısıtlamaların kaldırılması adına çalışmalar ivme kazanmıştı. İlgili Bakanlıklarımızla, sektör paydaşları olarak buluştuğumuz her platformda Çin’e yönelik var olan kısıtlamaların kaldırılması ve sektör talep, görüş ve önerilerini her fırsatta Bakanlıklarımıza sunduk. Ayrıca, Bakanlıklarımız ve Çin Büyükelçimiz Emin Önen hem süt ve süt ürünleri hem de kanatlı eti ürünlerinde gösterdiği yoğun çabalar da önem arz ediyor. Bu yoğun çabaların başarıya ulaşması ülkemiz ihracatına ve istihdamına pozitif etkileri olacağı düşünüyorum.” dedi.



SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE ÇİN’E İLK İHRACAT FIRSATI



Bu kararla birlikte Çin’e süt ve süt ürünlerde ilk kez ihracat yapma şansı doğduğunu belirten Yamanyılmaz, “Bu çerçevede ilgili sektörde henüz bir pazar payımız bulunmuyor. Çin’in son yıllarda süt ve süt ürünleri ithalatına bakıldığında ise yıllık ortalama 15 milyon ton ithalat yaptığı görülüyor. Çin’in süt ve süt ürünlerinde başlıca ithalatçısı konumunda yüzde 27’lik pay ile Yeni Zellanda yer alıyor. Diğer pazar paydaşları ise ABD ve Uzakdoğu ülkeleri olarak devam ediyor. Bu ülkelerde bu pazarda doğal rakiplerimiz.” dedi. Bu son çalışma ile Çin’e süt ve süt ürünlerinde 54 firmaya ihracat yapma yetkisi verildiğini söyleyen Yamanyılmaz, bu firmalardan 15’inin AKİB çatısı altında faaliyet gösterdiğini söyledi.



VİRÜSTEN SONRA ÇİN’E TİCARET HEYETLERİ



Türkiye’nin süt ve süt ürünleri ihracat ana pazarını Ortadoğu ülkeleri oluşturduğunu belirten Yamanyılmaz, “ASHİB olarak alternatif pazarlar bulma adına Çin’e yönelik Ur-ge pazarlama faaliyetler kapsamında Çin’nin farklı eyaletlerine yönelik ticaret heyeti düzenlemeyi planladık. Bu hususta, 29 Şubat 2020 tarihinde başlayacak olan heyetin planlamaları uçak biletleri de dahil olmak üzere gerekli tüm organizasyonları hazırlamıştık. Heyetimize, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin’in katılımıyla Çin faaliyetlerimizi gerçekleştirecektik. Ayrıca Çin heyeti kapsamında süt ve süt ürünler ve kanatlı eti sektörü ihracatı önünde bulunan kısıtlamalar yerinde görüşülmesi fırsatları da elde edilecekti. Heyetin kapsamı ise Çinli ithalatçılarla B2B, Çin pazarlarını yakından inceleme, Çin Kurum-Kuruluş ziyaretleri dahil olmak üzere ASHİB üyesi 20 firmamızla birlikte heyetimizi gerçekleştirecektik. Koronavirüs salgınından dolayı ve heyetin sağlığı açısından heyet çalışmalarımız daha da zenginleştirilerek salgın sonrası ileri bir tarihe alındı.” dedi.