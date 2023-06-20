Engelli aylığı ne kadar oldu?

Asgari ücrete ara zam yapılması sonrasında pek çok kalemde değişiklik meydana gelecek. Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL.



Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor.



Engelli aylığı 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 329 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 497 liraya yükselecek.

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



En az yüzde 40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.



18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.



Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.



Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.