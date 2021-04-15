Engelli Hibe Desteği başvurularında yarın son gün

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 65 bin TL tutarındaki Engelli Hibe Desteği başvurularının yarın sona ereceğini duyurdu.

İHA 15.04.2021 - 12:33

Engelli Hibe Desteği başvurularında yarın son gün


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Engelli hibe başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Engelli hibe başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Proje başvurularının 11 Mart itibarıyla e-Devlet üzerinden yapıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, “Elektronik başvuru sistemi sayesinde engellilerimize kolaylık sağlıyoruz. Ülkemizin neresinde bulunursa bulunsun engelli vatandaşlarımız son güne kadar proje başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilir” dedi.

Proje kapsamında daha fazla engelli vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Bakan Selçuk, “Engelli Hibe Desteğimizde yeni bir dönemi başlattık. Geçmişte elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği proje başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz.

Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Biliyoruz ki hayaller engelsizdir” ifadelerini kullandı.

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