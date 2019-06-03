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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hibe desteği için 2019 yılının ikinci dönem başvurularının kabul edilmeye başlandığını açıkladı.



Bakan Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların projelerini, 14 Haziran tarihine kadar teslim etmeleri gerektiğini bildirdi.



Selçuk, bugüne kadar, kendi işini kurmak isteyen bin 550 engelliye 63,5 milyon lira, 888 eski hükümlüye de 23 milyon lira hibe desteği sağlandığını söyledi.



Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engelli ve eski hükümlüler, projelerini, çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine verecek.