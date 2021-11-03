EPDK, 2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2020 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 28,56 kuruş olmasına karar verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 09:36

EPDK, 2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: EPDK: Elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı

SON DAKİKA: EPDK: Elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Kaynaklarının Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2020 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 28,56 kuruş olması kararlaştırıldı.

2019 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 20,48 kuruş olarak belirlenmişti.

EPDK'nin, Resmi Gazete'de yer alan diğer kararında 2021 yılının son çeyreği için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması maliyetinin kilovatsaat başına ekim ayı için 63,33 lira, kasım ayı için 22,21 lira ve aralık ayı için 1,57 lira olarak revize edilmesine karar verildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...