EPDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

EPDK'nin Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, yeni belirlenen yetkili kişileri gösterir sicil tasdiknamesi ve vekaletname aslı veya onaylı sureti kuruma on gün içinde sunulacak.



Öte yandan söz konusu yönetmelikte tüzel kişilerin lisans başvurusunda sunmaları gereken belgeler tadil edildi. Bu kapsamda tüzel kişinin bağlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil tasdiknamesinin aslı veya kurumca onaylı sureti, tüzel kişiyi temsilen vekalet verilen kişilerce başvuru yapılması halinde ise bu kişilere ait vekaletnamenin aslı veya onaylı suretleri sunulacak.



Resmi Gazete'de EPDK'nin Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de yayımladı.



Buna göre, 26 Kasım 2017 tarihli Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde belirtildiği üzere yan hizmet piyasa katılımcılarının tüzel kişilik kayıt başvurusunda, belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve imza sirkülerlerinin aslı ya da noter onaylı suretini iletmelerine ilişkin düzenlemeyle birlikte, belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve sicil tasdiknamesi veya vekaletnamesi kuruma iletilecek.



Resmi Gazete'de Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yayımlandı.



Buna göre, yarışmaya başvuru esaslarını belirleyen 13 Mayıs 2017 tarihli Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği tadil edildi.

Bu kapsamda Yarışmaya teklif veren tüzel kişilerden istenen şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere veya vekalet verilen kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri yerine, "şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere veya vekalet verilen kişilere ait sicil tasdiknamesi veya vekaletname istenecek.